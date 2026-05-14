eva herzigova e gregorio marsiaj sposi dopo vent anni d amore

Dopo più di vent’anni trascorsi insieme, Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si preparano a convolare a nozze. La coppia, composta dalla supermodella ceca e dall’imprenditore torinese, ha tre figli e ha mantenuto la propria vita lontano dai riflettori dei media. La notizia della loro imminente unione arriva dopo un lungo percorso condiviso, senza coinvolgimenti pubblici o dichiarazioni ufficiali. La coppia ha deciso di sposarsi senza rilasciare ulteriori dettagli sulla cerimonia o sui piani futuri.

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj presto sposi. Dopo oltre vent’anni d’amore, tre figli e una vita costruita lontano dal clamore del gossip, la supermodella ceca e l’imprenditore torinese sono pronti a dirsi sì. Le pubblicazioni di matrimonio sono apparse lo scorso 8 maggio sull’albo pretorio del Comune di Torino, città dove la coppia vive stabilmente da tempo. Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sposano. Lei, 53 anni, è stata una delle icone assolute delle passerelle Anni Novanta: volto simbolo della celebre campagna Wonderbra “Hello Boys”, musa di stilisti come Versace e Dior, ex ragazza Campari e protagonista di un’epoca irripetibile della moda internazionale. 🔗 Leggi su Amica.it

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