Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj | il sì a Torino dopo 20 anni

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati a Torino, dopo vent'anni. La coppia si era incontrata per la prima volta in città due decenni fa. La cerimonia ufficiale è prevista a luglio in una location torinese ancora da annunciare.

? Punti chiave Dove si sono incontrati per la prima volta vent'anni fa?. Quale location torinese ospiterà la cerimonia ufficiale a luglio?. Chi parteciperà al ricevimento organizzato vicino a piazza Castello?. Come influisce la storia familiare sulla scelta di questo matrimonio?.? In Breve Cerimonia a metà luglio presso la Sala dei Plebisciti a Palazzo Carignano.. Presenza prevista di circa cento invitati per l'evento torinese.. Relazione iniziata nel 2001 a Varigotti tra la modella e lo studente.. Celebrazione della famiglia con i tre figli George, Philippe ed Edward.. Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj: il matrimonio si celebra a Torino a metà luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Eva Herzigová e Gregor Marsiaj un amore pronto per il matrimonio

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