Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj dopo 25 anni si sono detti sì

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati ieri a Torino, dopo 25 anni di relazione e tre figli. La cerimonia ha visto la presenza di alcune modelle e personalità dello spettacolo, tra cui Francesca Barra, Mariacarla Boscono, Jill Cooper e Marpessa Hennink. La coppia ha deciso di unirsi in matrimonio nel capoluogo piemontese, trascorrendo il giorno con amici e parenti.

Dopo 25 anni e tre figli, Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj sono convolati a nozze, ieri, a Torino. Tra i presenti: Francesca Barra, Mariacarla Boscono, Jill Cooper e Marpessa Hennink. Queste sono le seconde nozze per l’ex top model, infattiaveva già sposato nel 1999 Tico Torres, poi, successivamente si è innamorata di Gregorio, con cui ha avuto tre figli:George, nato nel 2007,Philipe, classe 2011, edEdward, nato nel 2013.Lo scorso 8 maggio sono state fatte le pubblicazionie ieri a Torino la coppia si è detta‘Per sempre sì’. Eva Herzigovaper il suo giorno speciale ha scelto un vestito che strizza l’occhio al country chic. Ha optato per un modello bianco svasato, corto fino alle ginocchia e molto largo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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