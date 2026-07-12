Eva Herzigova corona il suo sogno d’amore dopo vent’ anni | i dettagli

Eva Herzigova si è sposata in Italia dopo vent’anni di relazione. La cerimonia si è svolta in una location protetta, con pochi invitati e grande riservatezza. La modella ha indossato un abito bianco, mentre lo sposo ha scelto un completo classico. La coppia ha scambiato le promesse in un’atmosfera intima, con il paesaggio italiano come sfondo. La festa è proseguita con un ricevimento privato.

. I retroscena esclusivi e tutti i dettagli intimi riguardanti il blindatissimo matrimonio di Eva Herzigova celebrato in una splendida cornice italiana. Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj hanno pronunciato il loro sì, trasformando una storia d’amore lunga oltre vent’anni in un matrimonio celebrato nel cuore di Torino con una cerimonia riservata, raffinata e lontana dagli eccessi. La top model ceca e l’imprenditore piemontese hanno scelto di condividere il giorno più importante della loro vita con una cinquantina di invitati, privilegiando l’intimità e uno stile sobrio che ha accompagnato ogni momento della giornata, dal rito religioso fino al ricevimento conclusivo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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