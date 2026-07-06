Il secondo abito da sposa di Aurora Ramazzotti | vestito corto con le paillettes per il ballo con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti ha indossato tre abiti durante il suo matrimonio. Per la cerimonia ha scelto un abito tradizionale, per il ricevimento un vestito lungo, e per il ballo con Goffredo Cerza un abito corto con paillettes. Durante il ballo, ha indossato un secondo abito, diverso da quello della cerimonia e del party. La sposa ha alternato vari outfit nell’arco della giornata, senza dettagli su designer o materiali specifici.

Aurora Ramazzotti nel giorno del matrimonio ha sfoggiato tre abiti: uno per la cerimonia, uno per il party e uno per il ballo di coppia col marito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MATRIMONIO AURORA RAMAZZOTTI: IL PARTY CON EROS E MICHELLE SCATENATI_VIDEO

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