Il vestito più sottovalutato della primavera si indossa così | 5 look con l'abito a maniche corte

La primavera porta con sé molti capi di stagione, ma spesso si sottovaluta un vestito a maniche corte che, nonostante la semplicità, si rivela molto versatile. Non è il primo che si sceglie, ma rappresenta una soluzione pratica e adattabile a diverse occasioni. In questa stagione si possono creare vari look con questo tipo di abito, che si adatta facilmente a vari stili e preferenze.

N on è il capo che si nota per primo nel guardaroba, ma è quello che, puntualmente, finisce per funzionare più di tutti. L’abito a maniche corte torna ogni Primavera quando il guardaroba si complica: troppo caldo per le maniche lunghe, troppo presto per scoprirsi davvero. È in questo spazio un po’ incerto che trova il suo spazio, sperimentando con nuovi styling nella Primavera-Estate 2026. Come vestirsi per un vernissage: 5 outfit sofisticati per inaugurazioni e mostre X Aggiungendo qualcosa sotto o sopra, scegliendo un precviso paio di scarpe o semplicemente lasciando che sia il vestito a maniche corte a definire il look. I 5 segreti di stile da rubare alle it-girl per abbinarlo senza pensieri.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il vestito più sottovalutato della primavera si indossa così: 5 look con l’abito a maniche corte Notizie correlate Elena D’Amario ad Amici 2026 con l’abito di piume: chi ha vestito la ballerina nella quinta puntataElena D'Amario è tra le grandi protagoniste del serale di Amici 2026, dove ricopre ancora una volta i panni di giudice. Sanremo 2026, Serena Brancale indossa il vestito della madre scomparsa nel 2020Per l’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale ha deciso di indossare un abito della madre scomparsa nel 2020 a cui è dedicata la...