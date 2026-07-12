Durante la XXV edizione del festival Il Libro Possibile, si è svolta la presentazione di “Eva e Maria” di Tommaso Martinelli. L’opera è stata inserita nel programma del festival, dedicato alla narrativa contemporanea. Il libro affronta temi legati all’identità, al coraggio e alla letteratura, inserendosi tra le proposte più originali della stagione. La manifestazione si tiene a Polignano a Mare, che da venticinque anni si dedica alla promozione culturale durante l’estate.

Nel cuore della XXV edizione de Il Libro Possibile, il festival che da venticinque anni trasforma Polignano a Mare nella capitale estiva della cultura, trova spazio anche una delle opere più originali della narrativa contemporanea. Tommaso Martinelli, giornalista e autore tv, ha presentato Eva e Maria, il romanzo che affronta con sensibilità e profondità il tema dell’identità, della dualità interiore e del difficile percorso di accettazione di sé. L’edizione 2026 del festival, dedicata al tema “Discorso all’umanità”, trae ispirazione dal celebre monologo finale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin, proponendo un confronto sui grandi interrogativi del nostro tempo: diritti, libertà, intelligenza artificiale, pace, informazione e dignità della persona. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Eva e Maria” di Tommaso Martinelli conquista Il Libro Possibile: a Polignano un dialogo tra identità, coraggio e letteratura

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