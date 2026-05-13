Eva e Maria Un corpo solo due anime opposte | il primo romanzo di Tommaso Martinelli

Eva e Maria, un corpo solo e due anime opposte, sono al centro del primo romanzo di Tommaso Martinelli, giornalista e autore televisivo. Il libro utilizza la narrazione per indagare le tensioni interne e le contraddizioni legate all’identità umana, sottolineando come essa non sia mai un elemento univoco. La trama si concentra sulle dinamiche tra i personaggi e le loro personalità contrastanti, senza ricorrere a interpretazioni o congetture.

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