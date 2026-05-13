Eva e Maria Un corpo solo due anime opposte | il primo romanzo di Tommaso Martinelli
Eva e Maria, un corpo solo e due anime opposte, sono al centro del primo romanzo di Tommaso Martinelli, giornalista e autore televisivo. Il libro utilizza la narrazione per indagare le tensioni interne e le contraddizioni legate all’identità umana, sottolineando come essa non sia mai un elemento univoco. La trama si concentra sulle dinamiche tra i personaggi e le loro personalità contrastanti, senza ricorrere a interpretazioni o congetture.
L’identità umana non è mai un blocco monolitico, ma è fatta di contrasti. Parte da questo presupposto “Eva e Maria”, il primo romanzo di Tommaso Martinelli, giornalista e autore televisivo, che sceglie la forma narrativa per esplorare i confini della psiche e le contraddizioni del desiderio.La.🔗 Leggi su Today.it
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“Eva e Maria – Un corpo solo, due anime opposte”: il nuovo romanzo di Tommaso MartinelliROMA – È disponibile “Eva e Maria – Un corpo solo, due anime opposte”, il nuovo romanzo di Tommaso Martinelli pubblicato da De Nigris Editore.
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