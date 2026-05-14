Libro Possibile | 25 anni tra Polignano e Vieste con 300 ospiti

Il Libro Possibile celebra i suoi 25 anni con un evento tra Polignano e Vieste, coinvolgendo circa 300 ospiti. Durante la manifestazione sono previsti interventi di autori provenienti da diversi paesi, che si alterneranno nelle piazze pugliesi. Tra le tematiche affrontate ci sono anche riflessioni sul ruolo del monologo di Chaplin nel guidare l’etica digitale contemporanea. La kermesse si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si concentra sulla presentazione di autori e contenuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono gli autori internazionali che animeranno le piazze pugliesi?. Come può il monologo di Chaplin guidare l'etica digitale moderna?. Quali grandi nomi della scienza e della musica parteciperanno al festival?. Perché la Puglia diventerà un laboratorio di pensiero civile quest'estate?.? In Breve Polignano a Mare ospita gli eventi dall'8 all'11 luglio, Vieste dal 21 al 25.. Drusilla Foer apre il festival a Vieste nel mese di giugno.. Oltre 300 ospiti tra cui Javier Castillo, Stefania Auci e Roberto Saviano.. Progetto Basilicata regione amica previsto per il terzo anno consecutivo a Irsina.. Il Festival del Libro Possibile festeggia i suoi venticinque anni con una nuova edizione estiva che porterà la cultura tra le strade di Polignano a Mare e Vieste da luglio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libro Possibile: 25 anni tra Polignano e Vieste con 300 ospiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino: anticipazioni e ospiti del 25 marzo su Rai 2“Stasera Tutto è Possibile 2026“, il comedy show condotto da Stefano De Martino torna con una nuova e divertentissima puntata su Rai2. Temi più discussi: Il Libro Possibile compie 25 anni tra IA, guerre e grandi ospiti; I 25 anni del Libro Possibile, 'la conoscenza contro la paura'; 25^ edizione del Libro possibile: un dialogo all’umanità tra Puglia e Basilicata; Festival Il Libro Possibile: presentata alla stampa la XXV edizione. Il Libro Possibile compie 25 anni e torna in Puglia con oltre 300 ospiti x.com Il Libro Possibile festeggia 25 anni tra Polignano e ViesteIl festival Il Libro Possibile celebra un importante traguardo: venticinque anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti letterari più prestigiosi d'Italia. L'edizione 2026 si svolgerà ... it.blastingnews.com Il Libro Possibile 2026: 25 anni di festival tra Polignano a Mare e ViesteIl tema scelto per l’edizione 2026 è Discorso all’umanità, ispirato al celebre monologo finale del film Il grande dittatore di Charlie Chaplin, assunto come chiave di lettura per affrontare ... giornaledipuglia.com