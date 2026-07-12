Europei su pista giovanili l’Italia chiude con 14 titoli e 27 medaglie

All'Europeo giovanile di atletica su pista, disputato a Cottbus, l’Italia si è piazzata in testa nel medagliere con 27 riconoscimenti, tra cui 14 ori, 7 argenti e 6 bronzi. La squadra ha conquistato il primo posto complessivo, chiudendo con 14 titoli nazionali.

Si sono conclusi a Cottbus, in Germania, gli Europei giovanili su pista (Under 23 e jr). Per la spedizione azzurra, 27 medaglie di cui 14 ori, 7 argenti, 6 bronzi e il primo posto nel medagliere finale. Si tratta di un risultato straordinario, che eguaglia il record di ori del 2023, ma aggiunge cinque medaglie complessive in più. Rispetto agli Europei del 2025 il salto è ancora più netto: più 5 medaglie totali e più 5 ori. Un successo di squadra ben illustrato da un dato: circa il 70% degli azzurri convocati è salito sul podio (30 atleti sui 42 convocati) e in tutte le discipline gli italiani sono stati protagonisti. Vanno a medaglia tutti i settori, dall’endurance alla velocità di entrambe le categorie, sia uomini che donne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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