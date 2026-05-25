Karate l’Italia chiude gli Europei riscrivendo i libri di storia con 7 titoli e 9 medaglie totali!

Notizia in breve

L’Italia ha concluso i Campionati Europei di karate 2026 a Francoforte con sette titoli e un totale di nove medaglie. La squadra italiana ha conquistato diversi podi nelle varie categorie, contribuendo a un risultato complessivo che ha superato le precedenti performance. I successi sono stati ottenuti in diverse discipline e categorie di peso, evidenziando una partecipazione forte e qualificata. La competizione si è svolta in Germania e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da vari paesi europei.