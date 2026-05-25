Karate l’Italia chiude gli Europei riscrivendo i libri di storia con 7 titoli e 9 medaglie totali!
L’Italia ha concluso i Campionati Europei di karate 2026 a Francoforte con sette titoli e un totale di nove medaglie. La squadra italiana ha conquistato diversi podi nelle varie categorie, contribuendo a un risultato complessivo che ha superato le precedenti performance. I successi sono stati ottenuti in diverse discipline e categorie di peso, evidenziando una partecipazione forte e qualificata. La competizione si è svolta in Germania e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da vari paesi europei.
L’Italia chiude i Campionati Europei di karate 2026 di Francoforte (Germania) con la consapevolezza di avere fatto la storia. Una manifestazione nella quale i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso, centrando risultati e medaglie che non possono che eleggere la nostra formazione come la potenza egemone del karate continentale. Come si potrebbe definire diversamente un ruolino di marcia da 7 titoli complessivi (3 nelle gare a squadre e 4 individuali), una medaglia d’argento e una di bronzo? Per fare un rapido riassunto, nelle 16 categorie che sono andate in scena sul tatami teutonico l’Italia ha conquistato 7 ori, con 9 allori complessivi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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