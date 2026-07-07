Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari 7 luglio tv streaming italiani in gara

Notizia in breve

Oggi, martedì 7 luglio, inizia a Monaco di Baviera l’edizione 2026 degli Europei Juniores di nuoto. La competizione durerà una settimana e prevede varie gare con in palio i titoli continentali. Gli eventi saranno trasmessi in diretta TV e streaming. Tra gli atleti in gara ci sono giovani nuotatori italiani, pronti a confrontarsi nelle diverse discipline. La giornata si aprirà con le prime qualifiche e le batterie delle gare individuali.