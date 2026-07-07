Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari 7 luglio tv streaming italiani in gara

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, martedì 7 luglio, inizia a Monaco di Baviera l’edizione 2026 degli Europei Juniores di nuoto. La competizione durerà una settimana e prevede varie gare con in palio i titoli continentali. Gli eventi saranno trasmessi in diretta TV e streaming. Tra gli atleti in gara ci sono giovani nuotatori italiani, pronti a confrontarsi nelle diverse discipline. La giornata si aprirà con le prime qualifiche e le batterie delle gare individuali.

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Si apriranno oggi, martedì 7 luglio, gli Europei Juniores di nuoto 2026. Sarà una settimana ricca di eventi con in palio i nuovi titoli continentali nella vasca di Monaco di Baviera. Saranno sei le giornate dedicate alle gare dei nuovi talenti del nuoto europeo. L’Italia parte come una delle favorite dopo la fantastica edizione precedente, nella quale conquistò il titolo. A Samorin, nel 2025, la spedizione azzurra era infatti riuscita a conquistare quattordici medaglie, concludendo la rassegna al secondo posto. Ci si attende quindi un risultato di alto livello per l’Italia che avrà le sue opportunità già nel pomeriggio odierno con le prime finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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