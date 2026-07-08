Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari 8 luglio tv streaming italiani in gara

Notizia in breve

Oggi si svolgono ancora gare ai Campionati Europei Juniores di nuoto in Germania, nella piscina di Monaco di Baviera. Dopo le prime medaglie assegnate nella giornata di apertura, nel pomeriggio si disputano nuove finali per conquistare altri titoli continentali. La manifestazione, che prosegue fino al 12 luglio, sarà trasmessa in TV e in streaming. Sono in programma diverse gare con atleti italiani in gara.