Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari 8 luglio tv streaming italiani in gara
Oggi si svolgono ancora gare ai Campionati Europei Juniores di nuoto in Germania, nella piscina di Monaco di Baviera. Dopo le prime medaglie assegnate nella giornata di apertura, nel pomeriggio si disputano nuove finali per conquistare altri titoli continentali. La manifestazione, che prosegue fino al 12 luglio, sarà trasmessa in TV e in streaming. Sono in programma diverse gare con atleti italiani in gara.
Proseguiranno oggi gli Europei Juniores di nuoto 2026. Nella vasca di Monaco di Baviera, in Germania (località che ospita la rassegna fino al 12 luglio) dopo la giornata inaugurale con le prime medaglie assegnate, verranno messi in palio altri titoli continentali nel pomeriggio. La mattinata, invece, sarà come sempre destinata alle batterie come sempre delicate. L’Italia spera di continuare sulla falsa riga di quanto fatto vedere ieri. La spedizione azzurra ha infatti conquistato le prime due medaglia nella competizione con la doppietta di argenti nelle staffette 4×100. Oggi il Bel Paese schiera le sue pedine nelle gare individuali, sperando di ampliare il suo medagliere nonostante la concorrenza ampia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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