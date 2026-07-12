Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari domenica 12 luglio streaming azzurri in gara

Oggi si chiude la settimana degli Europei juniores di nuoto 2026, in programma all'Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera. La giornata prevede diverse gare, con gli azzurri impegnati in più di un appuntamento. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orari ancora da definire. La manifestazione si svolge in un impianto storico, dove si concluderanno le gare finali di questa edizione.

Si concluderà oggi la settimana dedicata agli Europei Juniores di nuoto 2026. Nello storico impianto Olympiaschwimmhalle, a Monaco di Baviera (Germania), la rassegna continentale giunge al termine con un’ultima giornata ricca di eventi. Saranno infatti ben dodici i titoli europei che verranno assegnati nel pomeriggio, dopo le consuete batterie della mattina. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI JUNIORES DI NUOTO ALLE 9.00 E 18.00 L’Italia vuole chiudere in bellezza il suo Europeo dopo la giornata positiva di ieri. Alessandra Mao ha infatti stupito nei 100 stile libero femminili conquistando l’oro e battendo il record di Federica Pellegrini. Protagonista come sempre anche la staffetta, ieri d’argento nella 4×200 sl maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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