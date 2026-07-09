Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari 9 luglio tv streaming azzurri in gara

Gli Europei juniores di nuoto 2026 si svolgono a Monaco di Baviera. Oggi, 9 luglio, si disputano le gare della terza giornata. La competizione si può seguire in diretta tv e streaming. Gli azzurri sono in gara, ma non sono stati ancora comunicati gli orari esatti delle loro prove. La manifestazione coinvolge giovani atleti europei, con le gare che si svolgono nella vasca di Monaco.

Gli Europei di nuoto juniores 2026 sono pronti a vivere la loro terza giornata di gare. Nella vasca di Monaco di Baviera (Germania), località che ospita la competizione fino al 12 luglio, verranno assegnati oggi altri sei titoli continentali con l’Italia che spera di essere ancora protagonista dopo le quattro medaglie conquistate nei primi due giorni di gare. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI JUNIORES DI NUOTO ALLE 9.00 E ALLE 18.00 La spedizione italiana, dopo i due argenti nelle staffette 4×100, ha ieri concluso la giornata con la doppietta di bronzi. Bianca Nannucci ha infatti firmato il terzo posto nell’ultimo atto del 200 sl donne mentre più tardi un’altra staffetta, quella dei 4×100 misti stile libero, ha regalato al Bel Paese il metallo meno pregiato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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