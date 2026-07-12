Eurogym 2026 l’Olimpia Pistoia regala emozioni | l’evento su Sportface Tv

All’interno del PalaCarrara di Pistoia, si è svolta la European Gym for Life Challenge – Large Group, con oltre 1.000 partecipanti in pedana. L’evento ha fatto parte della manifestazione Eurogym 2026, che continua a coinvolgere e appassionare il pubblico locale e non solo. La giornata è stata caratterizzata da esibizioni di grandi gruppi di ginnastica, trasmesse anche su Sportface Tv.

L’Eurogym 2026 continua a dare grandi emozioni a Pistoia: cosa è successo nelle ultime ore. Segui la manifestazione su Sportface Al PalaCarrara di Pistoia, la grande festa di Eurogym 2026 ha vissuto una giornata indimenticabile grazie alla European Gym for Life Challenge – Large Group, che ha portato in pedana oltre 1.500 giovani atleti provenienti da tutta Europa. Per sei minuti, i ragazzi hanno incantato il pubblico con coreografie che fondono ginnastica, danza, musica e creatività, trasformando il palazzetto in un’esplosione di costumi colorati, entusiasmo e perfetta sincronia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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