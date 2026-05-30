Oggi si è svolto il Triveneto Meeting Internazionale sulla pista del Draghicchio, organizzato dalla Polisportiva Triveneto. L'evento fa parte della serie Challenger del Continental Tour di World Athletics. La manifestazione ha visto partecipanti internazionali e si è conclusa con varie gare di atletica leggera. È possibile rivivere le competizioni su Sportface TV.

Oggi era in programma sulla pista del Draghicchio il “Triveneto Meeting Internazionale”: rivivi l’evento su Sportface TV L’evento organizzato dalla Polisportiva Triveneto è inserito nella serie Challenger del Continental Tour di World Athletics. Sulla pista di Cologna di Trieste l’ha fatta da padrone l’alta velocità e con grandi nomi dell’atletica internazionale, che non hanno tradito le attese. Per quanto riguarda i 100 metri maschili, gran tempo di Bayanda Walaza: il sudafricano ha firmato il tempo superlativo di 10.03. Il secondo più veloce è stato uno dei più attesi, Ferninand Omanyala che ha fermato il cronometro a 10.23. Bene anche Filippo Randazzo: l’italiano ha chiuso a 10. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Meeting Triveneto 2026, i risultati di oggi: rivivi l’evento su Sportface TV

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