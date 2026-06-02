Ralf Rangnick ha imposto al Milan di avere il controllo totale sulle decisioni tecniche prima di accettare il ruolo di direttore tecnico. Dal club filtrano indiscrezioni che indicano anche un veto su eventuali interferenze di Zlatan Ibrahimovic. La richiesta di Rangnick riguarda la gestione autonoma del ruolo e l'assenza di ingerenze da parte dello svedese. La trattativa è in corso, ma questa posizione sembra essere un ostacolo significativo.

Il futuro del Milan è entrato ufficialmente nella sua settimana più calda. Tra contatti sotterranei, veti incrociati e scadenze internazionali, la trattativa per portare Ralf Rangnick a Milano è arrivata al definitivo redde rationem. Sullo sfondo non c'è solo il destino della panchina rossonera, ma una vera e propria guerra filosofica tra la visione aziendale di RedBird e il peso politico di Zlatan Ibrahimovic. Mentre i vertici rossoneri stringono i tempi, Rangnick continua a raccogliere successi sul campo. A Vienna, l'Austria ha superato la Tunisia per 1-0 in amichevole grazie a una rete di Marcel Sabitzer, dando prova di enorme solidità mentale nel gestire l'inferiorità numerica dopo l'espulsione di Konrad Laimer. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Rangnick mette il veto su Ibrahimovi?. Dal club filtra questa posizione dello svedese

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