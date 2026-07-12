Estrazione Million Day di oggi 12 luglio 2026 | i numeri vincenti di domenica

Da tpi.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estrazione del Million Day di oggi, domenica 12 luglio 2026, si è svolta alle 13 e alle 20,30. I numeri vincenti sono stati comunicati in diretta durante queste due fasce orarie. La lotteria si tiene regolarmente ogni domenica, con estrazioni programmate due volte al giorno. I risultati di oggi sono stati resi noti subito dopo le estrazioni, senza ulteriori dettagli sui numeri estratti.

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Estrazione Million Day oggi domenica 12 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, domenica 12 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 12 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 12 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30   Extra Million Day:... 🔗 Leggi su Tpi.it

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