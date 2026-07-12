Estrazione Million Day di oggi 12 luglio 2026 | i numeri vincenti di domenica

Notizia in breve

L’estrazione del Million Day di oggi, domenica 12 luglio 2026, si è svolta alle 13 e alle 20,30. I numeri vincenti sono stati comunicati in diretta durante queste due fasce orarie. La lotteria si tiene regolarmente ogni domenica, con estrazioni programmate due volte al giorno. I risultati di oggi sono stati resi noti subito dopo le estrazioni, senza ulteriori dettagli sui numeri estratti.