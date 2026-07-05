Estrazione Million Day di oggi 5 luglio 2026 | i numeri vincenti di domenica
L'estrazione del Million Day di oggi, domenica 5 luglio 2026, si è svolta alle 13 e alle 20:30. Sono stati estratti i numeri vincenti in diretta, ma ancora non sono stati comunicati i risultati ufficiali. I numeri estratti saranno disponibili subito dopo la chiusura delle estrazioni. Nessuna informazione sui numeri vincenti è stata diffusa al momento.
Estrazione Million Day oggi domenica 5 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, domenica 5 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 5 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 5 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:... 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 7 Febbraio 2026
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