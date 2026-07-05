Estrazione Million Day di oggi 5 luglio 2026 | i numeri vincenti di domenica

Notizia in breve

L'estrazione del Million Day di oggi, domenica 5 luglio 2026, si è svolta alle 13 e alle 20:30. Sono stati estratti i numeri vincenti in diretta, ma ancora non sono stati comunicati i risultati ufficiali. I numeri estratti saranno disponibili subito dopo la chiusura delle estrazioni. Nessuna informazione sui numeri vincenti è stata diffusa al momento.