Estrazione Million Day di oggi 3 maggio 2026 | i numeri vincenti di domenica

Oggi, domenica 3 maggio 2026, si è svolta l'estrazione dei numeri vincenti del gioco Million Day. I risultati sono stati comunicati in diretta, con i numeri estratti che sono stati resi noti pubblicamente. La sera di oggi ha visto il sorteggio dei numeri che potrebbero determinare eventuali vincite tra i partecipanti. La pubblicazione ufficiale dei numeri è disponibile sul sito dedicato al gioco.

Oggi, domenica 3 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 3 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 2 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 1 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 30 APRILELE ESTRAZIONI DEL 29 APRILELE ESTRAZIONI DEL 28 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 3 maggio 2026: i numeri vincenti di domenica Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 1 marzo 2026: i numeri vincenti di domenicaOggi, domenica 1 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 8 marzo 2026: i numeri vincenti di domenicaEstrazione Million Day oggi domenica 8 marzo 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, domenica 8 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 2 maggio 2026: i numeri vincenti; Million Day 30 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi giovedì 30 aprile: i numeri vincenti; Estrazione Million Day 1 maggio 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi sabato 2 maggio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 20:30 di sabato 2 maggio 2026: i numeri vincenti del secondo concorso di oggi ... ilsussidiario.net Million Day, numeri vincenti di oggi 1 maggio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Quali sono i numeri vincenti del Million Day dell'estrazione di oggi, 1 maggio 2026, delle ore 20:30? Scopriamolo assieme ... ilsussidiario.net Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di venerdì 01 maggio 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook