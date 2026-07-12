Nell’estate 2026, la Romagna ospiterà un evento di grande richiamo a fine luglio, con un programma che combina sport, spettacolo, glamour e tradizione. La regione si prepara a offrire una serie di appuntamenti che si svolgeranno in diverse località, attirando visitatori e appassionati. La manifestazione si inserisce in un calendario ricco di iniziative, puntando a valorizzare l’offerta turistica e culturale della zona.

La splendida Romagna – dove non smetteremo mai di tornare – nell’estate 2026 si presenta a nostro giudizio come un palcoscenico davvero super. Un palinsesto denso di appuntamenti che mixano nel modo migliore spettacolo, sport, glamour e tradizione. Tra concerti sul mare, festival culturali e serate che animano la Riviera Romagnola, da Rimini a Milano Marittima e non solo, c’è un evento che a nostro avviso è il ‘re dell’estate’. Stiamo parlando del Vip Master Tennis, in programma il 24 e 25 luglio 2026, pronto a trasformare Milano Marittima nella capitale italiana del divertimento mondano. La capitale del divertimentificio, come l’abbiamo ribattezzata. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Estate 2026 Romagna: a fine luglio grande evento tra sport e glamour

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