RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 il primo grande evento che anticipa l’estate
Domenica 31 maggio 2026 si terrà al Centrale del Foro Italico di Roma l’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, che celebra il decimo anniversario dello show. Per questa occasione, il radio nazionale ha organizzato un grande concerto con un cast di artisti di rilievo. La manifestazione rappresenta il primo grande appuntamento che anticipa l’arrivo dell’estate e vedrà la partecipazione di numerosi artisti dal vivo. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative di questa stagione.
In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia. Domenica 31 maggio 2026, al Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti inaugurerà l’estate con un grande evento dal vivo, pensato per celebrare i dieci anni dello show. Per la prima volta, la sfida che eleggerà il tormentone dell’estate parte dalla Capitale: un viaggio musicale che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione, fino alla finalissima di martedì 1° settembre all’Arena di Verona. Dal 2017, lo show della prima radio d’Italia porta sul palco le canzoni e gli artisti più trasmessi dell’estate, diventando un appuntamento fisso, capace di unire musica e pubblico in un’unica grande festa dal vivo. 🔗 Leggi su Panorama.it
RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening
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