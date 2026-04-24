Notte Rosa la Romagna si prepara per un grande evento diffuso tra concerti mare e sport

La Romagna si appresta a vivere la 21esima edizione della Notte Rosa, un evento che coinvolge diverse località della regione con concerti, attività sul mare e iniziative sportive. La manifestazione si svolge durante la notte e si ripete annualmente, attirando ogni anno un grande numero di partecipanti. Le celebrazioni sono state annunciate con anticipo e si svolgeranno in più punti lungo la costa, offrendo una varietà di intrattenimenti e spettacoli.

Scatta il conto alla rovescia per la 21esima edizione della Notte Rosa. Un evento diffuso che, anche quest'anno, punta ad attrarre in Romagna migliaia di visitatori. Il fine settimana di riferimento, come lo scorso anno, sarà quello del 19, 20 e 21 giugno, in corrispondenza col solstizio e con.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate La Romagna si prepara a una ricca stagione di concerti: a Cesenatico il live all'alba di DimartinoProsegue la collaborazione tra l’associazione Retro Pop Live e il Comune di Cesenatico nel segno della musica dal vivo, con un evento speciale: alle... Sport Expo Week 2026, Verona festeggia vent’anni di sport e inclusione con un evento diffusoDal 9 al 15 marzo 2026 Verona si prepara a celebrare un traguardo significativo: la ventesima edizione della Sport Expo Week. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Notte Rosa; I big della musica a Rimini, la città confermata nel tour di Rds Summer Festival: sarà una parata di vip; Rimini, riecco Rds Summer Festival per la Notte Rosa 2026; RIMINI: Musica e Notte Rosa, l’RDS Summer Festival torna il 19 e 20 giugno. Notte Rosa 2026, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli: Basta evocare la Romagna e tutti sorridonoIl cast verrà svelato solo nelle prossime settimane, ma intanto parte la campagna promozionale della Notte Rosa, il Capodanno dell’estate italiana ... corriereromagna.it Notte Rosa 2026: programma, date e novità di Hit’s summerScopri tutto sulla Notte Rosa 2026 in Romagna (19-21 giugno). Il programma con RDS, RTL 102.5 e Radio Bruno, il nuovo visual del fenicottero DJ e gli eventi. livingcesenatico.it DJ GIO - DISCO MUSIC NOSTALGIA 80- 90 -2000 -BALLA COI GRANDI MITI DELLA DANCE - disponibile per Feste di Piazze ,Sagre ,Festa della birra ,Notte Rosa ,Notte Bianca ,Ferragosto ,Feste o Eventi vari ,attrezzatura palco personale per esterni e interni facebook Il 19-20 giugno arriva l’RDS Summer Festival 2026 con la Notte Rosa 19/6 RDS Party 20/6 live con i protagonisti delle classifiche Cast e novità in arrivo nelle prossime settimane #rdssummerfestival #rimini #notterosa comune.rimini.it/novita/notizie… x.com