Un escursionista di 74 anni è caduto lungo un sentiero in Val Senagra e è stato recuperato dal Soccorso Alpino e Speleologico. L'intervento è stato avviato poco prima delle 13 di oggi, con le squadre che sono intervenute sul luogo dell’incidente. La persona è stata soccorsa e portata in salvo. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’uomo o sulle circostanze della caduta.

Grandola ed Uniti (Como), 8 giugno 2026 - Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico attivate oggi poco prima delle 13.30, per il recupero di u n escursionista di 74 anni caduto nella zona dell ’orrido della Val Senagra, nel territorio di Grandola e Uniti, in località Tobi. La Soreu delle Alpi ha attivato i soccorsi: sono partiti cinque tecnici dellastazione Lario Occidentale e Ceresio, che sono riusciti a individuare l’uom o, scivolato per alcuni metri in una zona molto impervia, dalla mulattiera che collega la zona del ponte romano al paese. Sul posto, oltre ai tecnici del Soccorso Alpino, sono intervenuti l’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso di Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Val Senagra, escursionista di 74 anni cade lungo il sentiero: salvato dal Soccorso alpino

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