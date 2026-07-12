Una escursionista di 26 anni proveniente da Bergamo è stata investita da uno stambecco durante un'escursione in Val di Sole, in provincia di Trento. La donna si trovava sul sentiero degli Austriaci insieme a un altro giovane bergamasco. Dopo l’urto, è scivolata per circa venti metri lungo il pendio e ha riportato ferite. È stata recuperata in elicottero e trasportata all’ospedale di Cles.

LA DISAVVENTURA. La 26enne stava percorrendo il sentiero degli Austriaci insieme a un altro giovane bergamasco in provincia di Trento. Dopo l’urto è precipitata per una ventina di metri lungo il pendio ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Cles. Una gita in montagna si è trasformata in un pomeriggio di paura per una giovane bergamasca di 26 anni, travolta da uno stambecco mentre percorreva il sentiero degli Austriaci, in Val di Sole, in provincia di Trento. L’incidente è avvenuto domenica 12 luglio, a circa 2.900 metri di quota, nel territorio di Vermiglio come riporta «Il Dolomiti». La giovane si trovava insieme a un compagno di escursione di 21 anni, anche lui bergamasco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Escursionista bergamasca travolta da uno stambecco in Val di Sole: ferita a 2.900 metri

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