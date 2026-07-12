Guéla Doué, terzino destro dello Strasburgo, ha scelto di rappresentare la Costa d’Avorio invece della Francia. Ha partecipato ai Mondiali con la nazionale ivoriana, che è uscita ai sedicesimi contro la Norvegia di Haaland. È il fratello di un altro calciatore noto, doppio campione d’Europa con il Psg. Nonostante sia meno noto, è in vista per l'interesse di diverse società, tra cui l'Inter.

Non solo Desiré. Nella famiglia Doué, c'è pure Guéla. Meno noto del fratellino doppio campione d'Europa con il Psg, ma comunque in vista. Non con la Francia, ma con la Costa d'Avorio, la nazionale scelta dal terzino destro dello Strasburgo, uscita ai sedicesimi del Mondiale per mano della Norvegia di Haaland. Comunque una vetrina importante per un giocatore che piace a molti, e anche all'Inter che l'ha messo nel mirino per il mercato estivo dopo l'affare Palestr sfumato e il supplemento di visite richiesto per Khalaili. Come il Milan un anno fa, quando poi l'operazione saltò, anche per via del prezzo elevato del cartellino, valutato allora dai francesi 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Era vicino al Milan, ha sfidato suo fratello al Mondiale: chi è Guéla Doué e perché l'Inter lo vuole

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