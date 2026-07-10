Il Milan ha completato due acquisti chiave: Ramos, attaccante, e Mario Gila, difensore. Pellegatti ha espresso scetticismo riguardo all’interesse per Guéla Doué, affermando di non credere che il club abbia intenzione di puntarci. La società ha ufficializzato le firme dei nuovi giocatori, ma non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali trattative con altri calciatori.

Il Milan ha già chiuso due colpi molto importanti per la squadra di Amorim: prima l'arrivo di Ramos per l'attacco e poi Mario Gila per la difesa. promowebappIl mercato in entrata dei rossoneri non è però finito e ci potrebbe essere un colpo importante anche per le fasce, visto che gli esterni di centrocampo sono importantissimi per l'allenatore portoghese. Uno dei nomi già fatti in passato è quello di Guéla Doué, terzino destro dello Strasburgo già cercato la scorsa estate dal Milan che potrebbe tornare presto di moda. L'opinione di Carlo Pellegatti su Guéla Doué. A spegnere un po' gli entusiasmi sotto questo punto di vista è il giornalista Carlo Pellegatti, che su YouTube parla così del profilo: > "Non credo al nome di Guéla Doué. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti frena su Guéla Doué: "Non ci credo, ecco perché"

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