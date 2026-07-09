Inter la richiesta dell’Union Saint Gilloise fa scattare il piano B | chi è Guéla Doué

L’Inter ha presentato una richiesta di acquisto per Guéla Doué. L’Union Saint Gilloise ha risposto, portando l’Inter a attivare un piano B. La società nerazzurra mantiene alte le probabilità di rinforzare il centrocampo. La trattativa con il club belga è ancora in corso, ma l’Inter ha già individuato alternative nel caso non si concretizzasse. La strategia di mercato prevede più opzioni, con la società pronta a cambiare obiettivo in base agli sviluppi.

L’ Inter continua ad essere una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato e lo dimostra la strategia di Ausilio e Marotta di guardare su più fronti e di avere alternative pronte in caso saltasse qualche trattativa importante. Uno di questi casi riguarda l’affare Anan Khalaili, con l’Union Saint Gilloise che, secondo Sport Mediaset, ha rifiutato l’offerta dell’Inter di 23 milioni e ne chiede 30 per l’esterno classe 2004. Ecco quindi che da Viale della Liberazione si stanno già muovendo per valutare altri profili, uno di questi è Guéla Doué, esterno dello Strasburgo. Scopriamo meglio di chi si tratta. Il calcio un affare di famiglia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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