Enrico Mentana e Francesca Fagnani sono insieme dal 2013. La loro relazione si basa su una forte sintonia professionale e un’affinità personale che si è consolidata nel tempo. La coppia si è incontrata in modo apparentemente casuale, dopo un corteggiamento che è durato nel tempo. La loro storia è considerata una delle più solide nel panorama mediatico italiano.

Insieme dal 2013, Enrico Mentana e Francesca Fagnani rappresentano una delle coppie più solide del panorama mediatico italiano. Uniti da una profonda sintonia professionale e da un’affinità personale cresciuta nel tempo, la loro relazione è il risultato di un corteggiamento paziente e di un incontro apparentemente casuale. Secondo quanto raccontato dalla stessa Fagnani, la scintilla scoccò nel 2013 “in montagna grazie ad amici in comune”, dopo un corteggiamento durato “ almeno un anno e mezzo ”. Un inizio discreto, lontano dai riflettori, che ha saputo trasformarsi in un legame duraturo e complice, fatto di rispetto reciproco e di una “sana concorrenza” sul lavoro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Enrico Mentana-Francesca Fagnani, come è nato l'amore: il segreto svelato

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