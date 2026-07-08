Enrico Mentana e Francesca Fagnani dicono addio a Bice | l’ultimo saluto alla loro cagnolina emoziona il web

Gli ex giornalisti hanno annunciato la scomparsa della loro cagnolina, una Cavalier King Charles Spaniel, che li ha accompagnati per anni. Hanno condiviso un messaggio pubblico per salutare l’animale, considerato ormai parte della famiglia. La notizia ha suscitato reazioni di commozione sui social media. La cagnolina è deceduta nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra chi la conosceva e seguiva le loro storie.

Bice, la Cavalier King Charles Spaniel che per anni ha accompagnato Enrico Mentana e Francesca Fagnani, è morta. A comunicarlo sono stati gli stessi giornalisti, che hanno scelto di salutare pubblicamente quella che, a tutti gli effetti, era diventata un membro della loro famiglia. Per chi segue il direttore del Tg La7, Bice era ormai una presenza familiare. Compariva spesso nelle fotografie ed a volte anche sullo sfondo delle dirette social, insieme a Nina, l’altra Cavalier King della coppia, conquistando nel tempo l’affetto di migliaia di persone. Il messaggio condiviso da Mentana è stato essenziale, nel suo stile: una fotografia della cagnolina accompagnata da poche parole. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Enrico Mentana e Francesca Fagnani dicono addio alla loro cagnolina

Notizie e thread social correlati

“Ciao Bice, amore infinito”: il commovente addio di Mentana e Fagnani alla loro cagnolinaFrancesca Fagnani ed Enrico Mentana hanno comunicato la morte della loro cagnolina, Bice.

“Oggi la nostra amata Bice se n’è andata, i medici hanno fatto il possibile e oltre per salvarla”: lutto per Enrico Mentana e Francesca Fagnani, è morta la loro cagnolinaOggi è morta la cagnolina di Enrico Mentana e Francesca Fagnani, nonostante i tentativi dei medici di salvarla.

Temi più discussi: Morta Bice, la cagnolina di Enrico Mentana e Francesca Fagnani: Amore infinito; Oggi la nostra amata Bice se n'è andata, i medici hanno fatto il possibile e oltre per salvarla: lutto per Enrico Mentana e Francesca Fagnani, è morta la loro cagnolina; Fagnani e Mentana, morta la cagnolina Bice: il messaggio d'addio sui social; Lutto per Enrico Mentana e Francesca Fagnani, dolore per la morte della cagnolina Bice: Fatto il possibile.

Un dolore profondo e personale: il lutto di Enrico Mentana e Francesca Fagnani • Enrico Mentana e Francesca Fagnani: scompare l'amata cagnolina Bice. Sui social il doloroso addio del direttore del TgLa7 e della conduttrice di Belve, che ringrazia i me… x.com

Lutto per Enrico Mentana e Francesca Fagnani: l’annuncio per la perdita di BiceEnrico Mentana annuncia sui social la morte di Bice, la sua Cavalier King Charles Spaniel arrivata in famiglia nel 2021. notizie.it

Il dolore è profondo: Francesca Fagnani ed Enrico Mentana addolorati per la morte della loro amata BiceIl dolore è profondo: Francesca Fagnani ed Enrico Mentana addolorati per la morte della loro amatissima Bice ... gossip.it