Enrico Mentana e Francesca Fagnani hanno annunciato la morte della loro cagnolina, Bice. La conduttrice ha ringraziato i medici del Policlinico Veterinario AniCura Roma Sud per aver cercato di salvarla, ma gli sforzi sono stati insufficienti. La coppia ha espresso dolore per la perdita dell’animale domestico, sottolineando che è stato fatto tutto il possibile.

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana piangono la scomparsa di Bice, la loro amata cagnolina. La conduttrice ha ringraziato i medici del Policlinico Veterinario AniCura Roma Sud per aver tentato di salvarla con amore, purtroppo invano. Commosso anche il direttore del TgLa7 sui social: “Ciao Bice amore infinito”. Dolore sui social per Francesca Fagnani ed Enrico Mentana Il messaggio per Bice: "Buon ponte amore mio" Bice era celebre sui social Dolore sui social per Francesca Fagnani ed Enrico Mentana Un dolorosissimo lutto per Francesca Fagnani ed Enrico Mentana. Nella giornata di lunedì 6 luglio la giornalista e conduttrice di “Belve” ha annunciato sui social la morte di Bice, una delle amate cagnoline che da anni accompagnava la coppia nella vita privata e che era diventata familiare anche ai loro follower. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lutto per Enrico Mentana e Francesca Fagnani, dolore per la morte della cagnolina Bice: "Fatto il possibile"

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