EMPOLI – La nuova stagione dell’Empoli Football Club scatta ufficialmente domani. I calciatori azzurri si ritroveranno nelle prime ore della giornata presso il Monteboro Training Center per poi trasferirsi, nel pomeriggio, al Centro Sportivo di Petroio dove sosterranno la seduta d’allenamento inaugurale prevista per le 18,00. Agli ordini di mister Guido Pagliuca ci sarà un gruppo composto da trentadue atleti. La batteria dei portieri sarà formata da Brancolini, Filippis, Perisan e Seghetti. Il reparto arretrato conterà su Babalola, Bembnista, Curto, Egan, Guarino, Indragoli, Olivieri, Pasalic, Rugani e Tosto. Per quanto riguarda la linea mediana, il tecnico avrà a disposizione Asmussen, Belardinelli, Biondini, Ceesay, Degli Innocenti, Elia, Fabri, Magnino, Saporiti e Yepes. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Empoli, scatta domani la nuova stagione: il programma del raduno e l’elenco dei convocati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La nuova presentazione di Simone Romagnoli

Notizie e thread social correlati

Atalanta, oggi inizia la nuova stagione con il raduno a Zingonia: l'elenco dei convocati e i moduli alternativi che Sarri sta studiandoOggi, 6 luglio, ha preso il via la nuova stagione dell'Atalanta con il raduno a Zingonia.

Il Lecce scalda i motori: al via il raduno estivo agli ordini di Di Francesco. Ufficiale l’elenco dei convocati!Il Lecce ha annunciato i convocati per il ritiro estivo, che si svolgerà sotto la guida di Di Francesco.

Argomenti più discussi: Fipili, tratto chiuso ore e poi riaperto. La causa: un cedimento dell’asfalto, forse per un’infiltrazione di acqua; Blitz nei boschi delle Cerbaie: spacciatori in fuga con droga e machete, scatta il divieto di dimora; Fipili c’è un tratto chiuso per problemi al manto stradale | scatta la deviazione.

Empoli, Caserta: Domani conta una cosa: mantenere la categoria. I 'se' non li consideroFabio Caserta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Empoli, sfida valida per la 38ª e ultima giornata della stagione regolare di Serie B. Per i toscani, un risultato positivo vorrebbe ... tuttomercatoweb.com