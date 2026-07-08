Il Lecce scalda i motori | al via il raduno estivo agli ordini di Di Francesco Ufficiale l’elenco dei convocati!

Il Lecce ha annunciato i convocati per il ritiro estivo, che si svolgerà sotto la guida di Di Francesco. L'elenco include i giocatori che parteciperanno alla preparazione pre-campionato, mentre il team si prepara per la prossima stagione di Serie A. La squadra si è riunita per iniziare gli allenamenti e mettere a punto le strategie per l’annata che verrà. Il ritiro rappresenta il primo passo verso l'inizio ufficiale della nuova stagione.

Il Lecce ha ufficializzato l’elenco dei convocati per l’inizio del ritiro estivo. Ecco chi sarà a disposizione di Di Francesco. Il Lecce è pronto a ripartire per preparare la nuova stagione di Serie A. I giallorossi si ritroveranno domenica 12 luglio per dare il via ufficiale al raduno estivo sotto la guida tecnica del nuovo allenatore, Eusebio Di Francesco. Saranno settimane cruciali per mettere benzina nelle gambe e forgiare l’identità tattica di una squadra chiamata a confermarsi nel massimo campionato italiano. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La logistica del raduno: squadra divisa in due blocchi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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