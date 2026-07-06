Atalanta oggi inizia la nuova stagione con il raduno a Zingonia | l' elenco dei convocati e i moduli alternativi che Sarri sta studiando

Oggi, 6 luglio, ha preso il via la nuova stagione dell'Atalanta con il raduno a Zingonia. La giornata prevede visite mediche e test di valutazione per i giocatori convocati. Il tecnico sta valutando anche moduli alternativi da utilizzare durante la preparazione estiva.

Inizia oggi, lunedì 6 luglio, la nuova stagione dell'Atalanta. In programma infatti c'è il raduno per l'inizio della preparazione estiva che prevede, in questi primi giorni, le visite mediche e i test di valutazione. In attesa del rientro dei nazionali, impegnati nel Mondiale, è stato diramato l'elenco dei giocatori della prima squadra e degli aggregati Under 23, che saranno convocati a scaglioni. Per i portieri, Marco Carnesecchi, Mattia Sonzogni, Marco Sportiello, Paolo Vismara. In difesa, Honest Ahanor, Mitchel Bakker, Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Giovanni Bonfanti, Giorgio Cittadini, Berat Djimsiti, Isaac Collins Isoa, Relja Obric, Matteo Plaia, Ljubo Puljic, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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