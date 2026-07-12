Emanuele Filiberto di Savoia ha presentato un libro su sua nonna Maria José e sull’esilio, scritto dal punto di vista di un bambino. L’evento si è svolto a Senigallia, nelle Marche, il 12 luglio 2026. La giornata ha visto incontri culturali, incontri pubblici e momenti di socializzazione. La presenza dell’autore ha attirato un pubblico interessato alla storia familiare e ai ricordi dell’infanzia.

Senigallia (Ancona), 12 luglio 2026 – Le Marche accolgono a braccia aperte Emanuele Filiberto di Savoia, protagonista di un'intensa giornata a Senigallia tra cultura, mondanità e momenti di grande convivialità. Il viaggio del principe ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, culminando in una seguitissima presentazione letteraria e in una cena informale che ha entusiasmato i cittadini presenti. I riflettori si sono accesi nei suggestivi spazi del Finis Africae per l'atteso evento culturale della serata. La presentazione del libro sulla Regina Maria José. Davanti a una folta platea di imprenditori, professionisti e appassionati di storia, Emanuele Filiberto ha presentato il suo ultimo libro, " La regina di maggio ", edito da Rizzoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emanuele Filiberto di Savoia, il libro su nonna Maria José e l’esilio visto con gli occhi di un bambino

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Emanuele Filiberto di Savoia presenta il libro La regina di maggio. Libreria Rizzoli Milano

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