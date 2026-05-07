Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato che si rivolgerà alla Sacra Rota per ottenere l'annullamento del suo matrimonio con Clotilde Courau. Il principe aveva già comunicato a aprile di aver iniziato le procedure per il divorzio. La decisione, ora, si concretizza con la richiesta ufficiale di annullamento. La coppia si era sposata diversi anni fa e ora si trova in una fase di separazione legale.

Era il marzo 2025 quando il principe, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva ufficializzato la fine del matrimonio con Clotilde Courau, durato 20 anni e dal quale sono nati due figlie, Vittoria e Luisa: «La separazione è stata decisa quattro anni fa ma andiamo molto d’accordo, la stimo e le voglio bene e sarà sempre la madre delle mie figlie, che sono strepitose», aveva dichiarato il principe. Poi lo scorso aprile, intervistato da Oggi, Vittorio Emanuele aveva svelato che lui e l'ex moglie avevano avviato le pratiche per il divorzio: «Ho avviato questo percorso con il desiderio, anche in coerenza con i miei valori personali...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emanuele Filiberto di Savoia «chiederà alla Sacra Rota di annullare il suo matrimonio con Clotilde Courau»

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