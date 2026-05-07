Emanuele Filiberto di Savoia vorrebbe annullare il matrimonio con Clotilde Courau alla Sacra Rota | l’indiscrezione di Oggi

Secondo quanto riportato da una rivista, Emanuele Filiberto di Savoia avrebbe deciso di chiedere l’annullamento del suo matrimonio con Clotilde Courau presso la Sacra Rota. La coppia si è sposata nel 2003 nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. La decisione sarebbe stata presa di recente, e l’interessato starebbe valutando di rivolgersi alle autorità ecclesiastiche competenti.

Lo scrive Oggi: Emanuele Filiberto di Savoia starebbe valutando di rivolgersi al Tribunale della Sacra Rota per ottenere l’annullamenrto del matrimonio con Clotilde Courau, celebrato nel 2003 nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli. Una scelta che, qualora andasse in porto, gli consentirebbe in futuro anche di risposarsi in chiesa. La vicenda si intreccia con la relazione tra il principe e Adriana Abascal, imprenditrice ed ex modella messicana con la quale Emanuele Filiberto è tornato a mostrarsi pubblicamente negli ultimi mesi, tra viaggi e apparizioni insieme. Già in passato Abascal aveva spiegato di non voler vivere una relazione con un uomo ancora sposato, sottolineando il peso della propria educazione cattolica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it La verità sul matrimonio Emanuele Filiberto Di Savoia e Clotilde Courau Notizie correlate Emanuele Filiberto di Savoia «chiederà alla Sacra Rota di annullare il suo matrimonio con Clotilde Courau»Era il marzo 2025 quando il principe, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva ufficializzato la fine del matrimonio con Clotilde Courau,... Emanuele Filiberto vuole annullare il suo matrimonio: la richiesta alla Sacra RotaEmanuele Filiberto vorrebbe chiedere l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, nonostante sia stato sposato 20 anni con Clotilde Courau Secondo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Emanuele Filiberto di Savoia chiederà alla Sacra Rota di annullare il suo matrimonio con Clotilde Courau; Emanuele Filiberto di Savoia vorrebbe che la Sacra Rota dichiarasse nullo il matrimonio con Clotilde Courau; Un allenatore di Serie A, il capo di Sportitalia ed Emanuele Filiberto di Savoia; Emanuele Filiberto divorzia da Clotilde Coreau: Ci rispettiamo, dice. Poi, fa il nome di Adriana. Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal insieme a Tokyo. C’è anche Vittoria, ma nessuna foto con la fidanzata di papàCon il viaggio a Tokyo, per una serie di eventi degli Ordini Dinastici, Emanuele Filiberto e Adriana Abascal confermano la pace fatta. oggi.it Emanuele Filiberto vuole far annullare dalla Sacra Rota le nozze con Clotilde CourauLeggi su Sky TG24 l'articolo Emanuele Filiberto vuole far annullare dalla Sacra Rota le nozze con Clotilde Courau ... tg24.sky.it “In tre anni la Serie B” Magari! Obiettivo dichiarato, senza mezzi termini. Emanuele Filiberto, Presidente Onorario del Savoia, dopo la storica promozione in Serie C, punta già più in alto. Tra sogni concreti, il dialogo con il Sindaco di Torre Annunziata e il pr - facebook.com facebook Emanuele Filiberto vorrebbe che la Sacra Rota dichiarasse nullo il matrimonio con Clotilde Courau x.com