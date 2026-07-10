Elodie la dedica d’amore alla fidanzata Franceska durante il concerto di Sfera Ebbasta | il video virale

Durante il concerto di Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano, la cantante Elodie è salita sul palco e ha dedicato un messaggio d’amore alla fidanzata Franceska. Mentre si esibiva, ha pronunciato alcune parole rivolte alla compagna e ha mostrato un gesto affettuoso. Il momento è stato ripreso e condiviso sui social, diventando rapidamente virale. La performance si è svolta durante la seconda data del tour estivo.

Tra gli ospiti della seconda data del tour estivo di Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano c’era anche Elodie. La cantante è salita sul palco del Meazza per esibirsi insieme al rapper sulle note di Yakuza, il brano che li ha visti collaborare e che, lo scorso anno, ha conquistato il disco di platino superando le 200mila copie vendute e i 54 milioni di stream su Spotify. A catturare l’attenzione del pubblico, però, non è stata soltanto la performance. Nel corpo di ballo dello show era infatti presente anche Franceska Nuredini, ballerina e fidanzata di Elodie, con cui la cantante ha condiviso alcuni momenti di evidente complicità durante l’esibizione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Elodie Di Patrizi e Franceska Nuredini il bacio che fa discutere

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