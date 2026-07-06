Franceska Nuredini la dolce dedica per Elodie | La mia fidanzata stupenda

Elodie e Franceska Nuredini continuano la loro vacanza in Cilento, condividendo sui social foto di momenti tra piscina e tramonti in una dimora storica. La coppia ha pubblicato immagini che mostrano giornate di relax e complicità, senza fornire ulteriori dettagli sulla loro permanenza.

Prosegue la vacanza in Cilento di Elodie e Franceska Nuredini, sempre pronte a condividere sui social alcuni scorci della loro avventura campana. Dopo i momenti trascorsi tra piscina e tramonti in una suggestiva dimora storica, la coppia ha regalato ai fan nuove immagini che raccontano giornate piene di complicità. Per il loro soggiorno, le due hanno scelto un castello eretto nel 1119 immerso nella natura, un tempo fortezza militare e oggi trasformato in un'esclusiva struttura ricettiva, dotata di piscine e terrazze con affaccio sul mare. Una fuga che ispira romanticismo e che Franceska ha voluto suggellare con una dedica decisamente affettuosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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