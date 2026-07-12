Elisabetta Canalis si trova in Sardegna con la sua famiglia, dove è stata fotografata in bikini zebrato durante una giornata in spiaggia. La showgirl ha lasciato Arezzo, dove aveva partecipato a una competizione di salto ostacoli a cavallo, per tornare alle sue radici. Le immagini mostrano la sua presenza rilassata, mentre si gode il mare e il sole. La vacanza prosegue tra momenti di relax e famiglia.

Proseguono a gonfie vele le vacanze italiane di Elisabetta Canalis. Dopo un inizio d'estate dinamico che l'ha vista impegnata ad Arezzo in una competizione di salto ostacoli a cavallo, la showgirl ha ceduto al richiamo irresistibile delle sue origini ed è tornata nella sua amata Sardegna. Un soggiorno all'insegna del mare e del relax totale, circondata dagli affetti più cari. Gli ultimi aggiornamenti mostrano la 47enne in forma smagliante, a bordo di un lussuoso yacht in navigazione tra le acque sarde e la Corsica. E ad accompagnarla in questa avventura sulle onde ci sono anche la figlia Skyler Eva, nata dalla relazione con l'ex marito Brian Perri, e un gruppo di amici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Elisabetta Canalis, vacanze di famiglia in Sardegna: gli scatti in bikini zebrato

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Come ogni anno, prima di partire per le vacanze, la nostra amica Elisabetta Canalis è passata a trovarci al rifugio. Per noi la sua non è una semplice visita, ma l'incontro con una persona speciale che da anni fa parte della nostra famiglia. facebook.com/sh x.com

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