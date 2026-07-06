Elisabetta Canalis sexy in bikini nella sua amata Sardegna | È la mia casa

Dopo aver partecipato a una gara di salto ostacoli ad Arezzo, dove ha ottenuto il quarto posto, la showgirl si trova in Sardegna, dove ha condiviso immagini in bikini sulla spiaggia. La donna ha descritto l’isola come la sua casa, sottolineando il legame con le sue origini. La visita in Sardegna segue un periodo dedicato alla buona cucina e all’adrenalina, con attività come l’equitazione.

Continua l'estate italiana di Elisabetta Canalis, in un viaggio tra buona tavola, adrenalina e il richiamo irresistibile delle origini. Dopo una sfida a cavallo ad Arezzo, dove ha conquistato il 4º posto in una competizione di salto ostacoli, la showgirl ha deciso di regalarsi la sosta più dolce e di fare tappa nella sua amata Sardegna. Una scelta dettata dal cuore e subito condivisa con i fan, attraverso una carrellata di scatti che hanno infiammato i social. Leggi anche: Elisabetta Canalis a Ballando con le stelle? Milly Carlucci tenta il colpaccio Elisabetta Canalis si gode la sua Sardegna e lo racconta con un carosello Instagram che profuma d’estate, libertà e ritorno a casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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