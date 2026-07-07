Elisabetta Canalis il segreto dei suoi bikini

Da liberoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di Francesco Gabbani è stato annullato a causa dell’impossibilità della società organizzatrice di garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento dell’evento. La comunicazione è stata resa nota tramite un avviso ufficiale, senza indicare ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche. La data dell’appuntamento non è stata riprogrammata e i biglietti già acquistati saranno rimborsati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo a eventuali ripercussioni sul calendario degli altri eventi programmati.

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“Buongiorno, il concerto di Francesco Gabbani è annullato perché “la società organizzatrice del festival non è attualmente in grado di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell’evento”. Questo è davvero un bel gesto in un momento in cui le persone si ammassano ai concerti, si accampano per giorni e non esistono le condizioni per garantire la sisurezza del pubblico. È questo viene fatto per un concerto quasi sold out. Tanto di cappello! Venti minuti di applausi per La Bohème diretta da Alfonso Signorini: un vero trionfo con l’ Arena di Verona sold out da mesi. Una versione de La Bohème in cui Signorini adotta “un... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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