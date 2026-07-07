Il concerto di Francesco Gabbani è stato annullato a causa dell’impossibilità della società organizzatrice di garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento dell’evento. La comunicazione è stata resa nota tramite un avviso ufficiale, senza indicare ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche. La data dell’appuntamento non è stata riprogrammata e i biglietti già acquistati saranno rimborsati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo a eventuali ripercussioni sul calendario degli altri eventi programmati.

“Buongiorno, il concerto di Francesco Gabbani è annullato perché “la società organizzatrice del festival non è attualmente in grado di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell’evento”. Questo è davvero un bel gesto in un momento in cui le persone si ammassano ai concerti, si accampano per giorni e non esistono le condizioni per garantire la sisurezza del pubblico. È questo viene fatto per un concerto quasi sold out. Tanto di cappello! Venti minuti di applausi per La Bohème diretta da Alfonso Signorini: un vero trionfo con l’ Arena di Verona sold out da mesi. Una versione de La Bohème in cui Signorini adotta “un... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Elisabetta Canalis.

© Liberoquotidiano.it - Elisabetta Canalis, il segreto dei suoi bikini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elisabetta Canalis infiamma maggio, tra bikini mini e selfie allo specchioElisabetta Canalis ha condiviso sui social media foto in bikini mini e selfie allo specchio, attirando l’attenzione dei follower.

Elisabetta Canalis, sexy in bikini nella sua amata Sardegna: "È la mia casa"Dopo aver partecipato a una gara di salto ostacoli ad Arezzo, dove ha ottenuto il quarto posto, la showgirl si trova in Sardegna, dove ha condiviso...

Temi più discussi: Elisabetta Canalis, gossip bollente: bikini ridotto al minimo per un fisico mozzafiato; Elisabetta Canalis incanta Alghero: lato B scolpito a 48 anni; Elisabetta Canalis conquista i social anche a cavallo; George e Amal Clooney: tutti i segreti della power couple d'America.

Elisabetta Canalis, bikini ridotto al minimo: le foto che lasciano senza paroleUltimamente Elisabetta Canalis sta tornando spesso in Italia e i riflettori del gossip si sono accesi spesso su di lei. A differenza di quanto si possa pensare, però, l’amore c’entra poco. rds.it

Elisabetta Canalis in gara ad Arezzo, critiche social per il concorso con il caldoElisabetta Canalis è tornata in gara a cavallo all’Arezzo Equestrian Centre il 26 giugno, in una giornata segnata dall’ondata di caldo. La sua partecipazione ... bigodino.it