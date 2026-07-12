Elisa Isoardi ha pubblicato su Instagram foto senza trucco e in bikini animalier a Porto Santo Stefano, nell’Argentario. La conduttrice si mostra al naturale davanti al mare cristallino e alla luce mediterranea. La didascalia scelta è “(A)mare”.

L’estate di Elisa Isoardi è fatta di mare cristallino, luce mediterranea e semplicità. La conduttrice Rai ha condiviso sui social una serie di scatti da Porto Santo Stefano, nel cuore dell’Argentario, scegliendo come unica didascalia una parola che racchiude tutto il senso della sua vacanza: “(A)mare”. Un gioco di parole tra il verbo amare e il mare, che accompagna immagini dal sapore autentico. Niente filtri evidenti, make-up assente e un bikini animalier che valorizza uno stile naturale e rilassato. Tra un tuffo nelle acque trasparenti della Toscana e un momento di relax sugli scogli, Elisa racconta una bella stagione lontana dagli eccessi, dove protagonista è la bellezza della naturalezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisa Isoardi senza trucco e in bikini animalier in Toscana: splendida al naturale

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