Elisa Isoardi senza trucco e in bikini animalier in Toscana | splendida al naturale

Da dilei.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Elisa Isoardi ha pubblicato su Instagram foto senza trucco e in bikini animalier a Porto Santo Stefano, nell’Argentario. La conduttrice si mostra al naturale davanti al mare cristallino e alla luce mediterranea. La didascalia scelta è “(A)mare”.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’estate di Elisa Isoardi è fatta di mare cristallino, luce mediterranea e semplicità. La conduttrice Rai ha condiviso sui social una serie di scatti da Porto Santo Stefano, nel cuore dell’Argentario, scegliendo come unica didascalia una parola che racchiude tutto il senso della sua vacanza: “(A)mare”. Un gioco di parole tra il verbo amare e il mare, che accompagna immagini dal sapore autentico. Niente filtri evidenti, make-up assente e un bikini animalier che valorizza uno stile naturale e rilassato. Tra un tuffo nelle acque trasparenti della Toscana e un momento di relax sugli scogli, Elisa racconta una bella stagione lontana dagli eccessi, dove protagonista è la bellezza della naturalezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

elisa isoardi senza trucco e in bikini animalier in toscana splendida al naturale
© Dilei.it - Elisa Isoardi senza trucco e in bikini animalier in Toscana: splendida al naturale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Diletta Leotta in bikini poco dopo il parto: le foto al naturale, senza filtriDiletta Leotta ha condiviso foto al naturale in bikini poco dopo il parto, senza filtri.

Trattamenti estetici effetto glow naturale da fare anche nella bella stagione, per un'estate senza truccoPer ottenere un effetto glow naturale anche in estate, esistono trattamenti estetici specifici che migliorano l’aspetto della pelle senza l’uso del...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web