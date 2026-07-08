Trattamenti estetici effetto glow naturale da fare anche nella bella stagione per un' estate senza trucco

Per ottenere un effetto glow naturale anche in estate, esistono trattamenti estetici specifici che migliorano l’aspetto della pelle senza l’uso del trucco. Questi interventi sono adatti anche ai mesi caldi e aiutano a mantenere un aspetto fresco e luminoso. Per chi ha uno stile di vita quotidiano fatto di lavoro, uscite e qualche peccato di gola, può essere utile ricorrere a queste soluzioni per valorizzare il viso senza eccessi.

Se invece siete persone normali che vivono una vita fatta di lavoro, qualche aperitivo e un amore per il cioccolato, probabilmente avrete bisogno di un piccolo aiuto. Per fortuna, tra i beauty trend dell'estate 2026 c'è quello di sfoggiare una pelle dal colorito sano e naturale, perfetto per una vita senza trucco. Trattamenti estetici, com'è cambiata la richiesta Il modo in cui le donne vivono oggi la cura di sé nei mesi più caldi dell’anno si è evoluto: meno trasformazione estrema, più benessere, luminosità naturale e risultati mirati. Soprattutto, è lo sappiamo, all the women want is la luminosità a fior di pelle, tanto che si parla di glow obsession. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Trattamento PRX viso: effetto Glow Immediato senza aghi

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