Diletta Leotta ha condiviso foto al naturale in bikini poco dopo il parto, senza filtri. Negli ultimi mesi, ha affrontato cambiamenti legati alla nascita del suo secondo figlio, tra impegni televisivi e vita familiare. Le immagini mostrano il suo corpo senza ritocchi, in un momento di recupero post-parto. La pubblicazione ha attirato l’attenzione sui social, dove le sue immagini sono state condivise e commentate.

Negli ultimi mesi la sua vita è cambiata ancora una volta. Tra gli impegni televisivi, la famiglia e una nuova quotidianità da costruire, Diletta Leotta sta vivendo un periodo particolarmente intenso, segnato soprattutto dall’arrivo del suo secondo figlio. La conduttrice sportiva ha più volte raccontato attraverso i social la gioia di questa nuova maternità, condividendo con i fan alcuni dei momenti più emozionanti vissuti insieme al marito Loris Karius. A poco più di due mesi dalla nascita del piccolo Leonardo, la coppia sembra aver trovato un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata. Dopo settimane dedicate alla famiglia, è arrivato anche il momento di concedersi qualche giorno di relax, senza rinunciare alle attenzioni per i figli e alla voglia di trascorrere del tempo insieme lontano dagli impegni quotidiani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Diletta Leotta in bikini poco dopo il parto: le foto al naturale, senza filtri

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DILETTA LEOTTA e Aria fanno il bagno in piscina in Sicilia

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Diletta Leotta e il post parto senza filtri: sui social lo scatto in panciera è simbolo di forzaDiletta Leotta ha condiviso su Instagram uno scatto senza filtri in cui mostra il pancione dopo il parto.

Temi più discussi: Diletta Leotta, dal mare alla piscina: total relax al tramonto; Diletta Leotta al lavoro col piccolo Leonardo: la bellissima foto madre-figlio; Diletta Leotta e Karius: il bacio in piscina interrotto dalla gelosia di Aria; Diletta Leotta ed Elodie in vacanza insieme: luglio bollente senza Karius e Iannone.

Diletta Leotta in vacanza a Ibiza con il marito Loris Karius e gli amici: relax in yacht e prime foto in bikini dopo il parto x.com

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