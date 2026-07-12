elezioni parlamentari in vista in israele ecco tutti i rivali di netanyahu

Le elezioni parlamentari israeliane sono programmate per il 27 ottobre, secondo quanto annunciato dalla Knesset. Tra i principali avversari del primo ministro Netanyahu ci sono leader di diversi partiti politici, che si preparano a competere per ottenere seggi nel nuovo Parlamento. La data coincide con una fase di attesa politica, mentre i candidati si organizzano per la campagna elettorale. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei rivali o sui partiti coinvolti.

Le prossime elezioni parlamentari israeliane si terranno il 27 ottobre, ha annunciato oggi la Knesset, il Parlamento dello Stato ebraico. Ecco i principali rivali del primo ministro Benjamin Netanyahu. Gadi Eisenkot – Il generale Figlio di immigrati marocchini, il sessantaseienne Gadi Eisenkot gode di un notevole sostegno popolare, soprattutto a causa della morte del figlio in combattimento durante la guerra di Gaza e di due nipoti. Con un'esperienza limitata, questo ex capo di Stato maggiore, che ha anche ricoperto il ruolo di addetto militare dei primi ministri Ehud Barak e Ariel Sharon, è entrato in politica nel 2022 insieme al centrista Benny Gantz, suo predecessore come capo dell'esercito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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