In Israele, due leader politici hanno annunciato di voler collaborare per opporsi al governo attuale guidato da Netanyahu. Si tratta di Bennett e Lapid, che valutano la possibilità di unire le forze politiche in vista delle elezioni programmate per ottobre 2026, a meno di elezioni anticipate. Questa alleanza segna una mossa strategica nel panorama politico nazionale, con l’obiettivo di costituire un fronte compatto contro l’attuale esecutivo.

In Israele si rafforza l’alleanza tra Naftali Bennett e Yair Lapid, che annunciano una possibile fusione politica per sfidare Benjamin Netanyahu alle prossime elezioni, previste per ottobre 2026 salvo elezioni anticipate. Cresce il fronte trasversale contro il premier e la gestione del conflitto. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ricompattare un’opposizione che negli ultimi anni si è mostrata frammentata, ma accomunata da una forte critica all’attuale esecutivo guidato da Benjamin Netanyahu. In una nota del partito di Lapid, Yesh Atid, viene sottolineato come la mossa punti a “porre fine alle divisioni interne e concentrare tutti gli sforzi sulla vittoria nelle prossime elezioni cruciali”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Israele, Bennett e Lapid uniscono le forze contro Netanyahu: nasce il fronte anti-governo in vista delle elezioni

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