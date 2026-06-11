Israele centinaia di milioni di euro per creare nuove colonie illegali | il governo Netanyahu punta sugli estremisti in vista delle elezioni

Da ilfattoquotidiano.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo israeliano ha stanziato centinaia di milioni di euro per la creazione di nuove colonie considerate illegali. La decisione è stata presa in vista delle prossime elezioni, con un focus sugli estremisti. Prima di lasciare il potere, l’attuale governo intende portare avanti i piani già definiti, anche in ambito di insediamenti. La mossa ha suscitato reazioni da parte della comunità internazionale e delle opposizioni.

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Prima di lasciare la guida del Paese, il governo Netanyahu vuole lasciare tutto in ordine secondo i piani prefissati. Soprattutto per quanto riguarda quei dossier che, con l'intensificarsi delle violenze seguite alla strage del 7 ottobre, sono i più invisi alla comunità internazionale. Così, nelle ultime settimane l'esecutivo, spinto dal ministro colono estremista delle Finanze, Bezalel Smotrich, ha approvato nuove leggi e stanziamenti con l'obiettivo di alimentare a suon di centinaia di milioni di euro lo sviluppo degli insediamenti illegali nei Territori Occupati. Se la Grande Israele è l'obiettivo di questo governo e delle sue anime più estremiste e xenofobe, da... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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