Il governo israeliano ha stanziato centinaia di milioni di euro per la creazione di nuove colonie considerate illegali. La decisione è stata presa in vista delle prossime elezioni, con un focus sugli estremisti. Prima di lasciare il potere, l’attuale governo intende portare avanti i piani già definiti, anche in ambito di insediamenti. La mossa ha suscitato reazioni da parte della comunità internazionale e delle opposizioni.

Prima di lasciare la guida del Paese, il governo Netanyahu vuole lasciare tutto in ordine secondo i piani prefissati. Soprattutto per quanto riguarda quei dossier che, con l'intensificarsi delle violenze seguite alla strage del 7 ottobre, sono i più invisi alla comunità internazionale. Così, nelle ultime settimane l'esecutivo, spinto dal ministro colono estremista delle Finanze, Bezalel Smotrich, ha approvato nuove leggi e stanziamenti con l'obiettivo di alimentare a suon di centinaia di milioni di euro lo sviluppo degli insediamenti illegali nei Territori Occupati. Se la Grande Israele è l'obiettivo di questo governo e delle sue anime più estremiste e xenofobe, da... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Ilfattoquotidiano.it - Israele, centinaia di milioni di euro per creare nuove colonie illegali: il governo Netanyahu punta sugli estremisti in vista delle elezioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Siamo rimasti senza missili intercettori Il vero problema della difesa aerea

Notizie e thread social correlati

Israele, Bennett e Lapid uniscono le forze contro Netanyahu: nasce il fronte anti-governo in vista delle elezioniIn Israele, due leader politici hanno annunciato di voler collaborare per opporsi al governo attuale guidato da Netanyahu.

Netanyahu ha consegnato Israele agli estremisti, e ora ne paga il contoIn questi giorni, il primo ministro sta affrontando una sfida politica importante, cercando di mantenere compatta la sua coalizione in vista delle...

Temi più discussi: Netanyahu finanzia nuove colonie illegali: centinaia di milioni per espandersi in Cisgiordania; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Papa in Spagna: i numeri ufficiali del Comitato organizzativo, a Madrid 1,5 milioni di fedeli alla messa del Corpus Domini e boom di visualizzazioni su tv, sito web e social; Libano, l'avanzata di Israele.

Un'azienda israeliana (BrightData) ha infiltrato centinaia di milioni di famiglie tramite innumerevoli app per Smart TV, e stanno silenziosamente trasformando i televisori Samsung e LG in nodi di uscita per il web scraping AI reddit

'Aleph' ha oltre 20 anni di servizio (per la precisione: 22), sia nell'organizzazione che analisi geopolitica. Alla fallita insurrezione contro il regime clericale iraniano erano stati destinati centinaia di persone: Come tutti sanno, i risultati non sono stati all'altezza. x.com

Cisgiordania, Amnesty accusa Israele: pulizia etnica dei beduiniCallamard: È un progetto di Stato, autorizzato e imposto Berlino, 10 giu. (askanews) - Amnesty International accusa Israele di condurre una campagna di pulizia etnica contro le comunità beduine e ... msn.com

Israele-Libano: cessate il fuoco prolungato di tre settimaneIsraele e Libano hanno concordato di estendere di tre settimane il cessate il fuoco dopo un round di colloqui a Washington. Intanto, la tensione nello Stretto di Hormuz resta alta Israele e Libano ... it.euronews.com