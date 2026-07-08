Jude Bellingham ha segnato un gol decisivo portando l’Inghilterra ai quarti di finale del torneo. Durante la partita, ha indossato scarpe adidas di nuova versione. La sua prestazione ha attirato l’attenzione su questo particolare modello di scarpe sportive. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra inglese, grazie anche all’intervento di Bellingham. La scelta delle scarpe non ha avuto ripercussioni ufficiali sul risultato.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jude Bellingham ha steso il Messico da solo, due gol nel giro di una manciata di minuti che valgono il pass per i quarti di finale e, di fatto, una nuova incoronazione. Perché a questo punto del torneo l'Inghilterra non ha un solo trascinatore ma due, e il secondo nome, dopo quello di Harry Kane, è ormai scritto a lettere cubitali su ogni tabellino: Bellingham sta giocando da calciatore totale, prende palla dove vuole lui e la mette dove serve. La partita... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jude Bellingham ha portato l'Inghilterra ai quarti di finale con i suoi nuovi scarpini adidas

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Kane NELLA STORIA, Bellingham SUPER: Panama-Inghilterra 0-2 | FIFA World Cup | DAZN

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